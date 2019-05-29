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خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص
خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030 العاهل السعودى يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن
وكالات الأنباء
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دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، بحضور صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، جاء ذلك خلال الحفل الذى رعاه العاهل السعودى بهذه المناسبة فى قصر الصفا بمكة المكرمة.

ومن جهته، ألقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، كلمة قال فيها – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "فى هذه الليلة المباركة وفى هذه الأرض الطاهرة حرصتم يا خادم الحرمين الشريفين على تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن بجوار بيت الله الحرام فاجتمع لنا شرف الزمان والمكان وشرف تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به على بلادنا من شرف مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما وخدمة ضيوف الرحمن هذا الشرف، حمله ملوك هذه البلاد على عاتقهم منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهدكم الميمون وهو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد بكل فخر واعتزاز، ليتواصل العطاء ويستقر فى ذهن الأجيال دور المملكة الذى حملت شرف أدائه".

العاهل السعودى يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن
العاهل السعودى يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

 

وأضاف "إنكم وإذ تدشنون هذا اليوم برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 لتترجمون اهتمامكم الجلى والواضح بالإسلام والمسلمين إلى واقع ملموس ورعايتكم الخاصة لهذا البرنامج الفريد لدلالة واضحة على عنايتكم المستمرة بضيوف الرحمن، وذلك يقيناً بأن هذا الشرف العظيم يتطلب منا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن".

وتابع "هذا البرنامج يأتى امتداداً لجهودكم فى خدمة ضيوف الرحمن إذ أنكم دائماً تؤكدون بأن بذل الغالى والنفيس فى سبيل خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم هو مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها وهو ما شكل بحمد الله إرثاً من الإنجازات المتراكمة والمتتالية فى خدمة ضيوف الرحمن، فمن خلال هذا البرنامج الذى يأتى امتداداً وتطويراً لجهود المملكة الجبارة فى خدمة ضيوف الرحمن نسعى إلى تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتسهيل كافة مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية فى بلدانهم وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات، كما يقوم البرنامج بالعمل على تقديم كافة الخدمات بالجودة التى تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة فى شتى المجالات ، كما يسعى البرنامج كذلك إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية التى تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق".

العاهل السعودى وولى عهده يشهدان تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن
العاهل السعودى وولى عهده يشهدان تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن

 


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