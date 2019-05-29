حملات مكثفة على مصانع ومنافذ بيع كعك العيد بالدقهلية مع اقتراب عيد الفطر

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

قامت مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظة الدقهلية بشن عدة حملات على مستوى عدة مدن بالمحافظة وتكثيف الرقابة والمرور على مصانع وبيع كعك العيد بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، وذلك بمدن، بلقاس ،دكرنس والمنصورة.

وشملت الحملة المرور على 8 مصانع لتصنيع الكعك والبسكويت بمدينة بلقاس، حيث تم إعدام 50 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم التوصية بغلق تلك المصانع لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص لبعضها ونقص إشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية.

وتم سحب 20 عينة وإرسالها للمعمل، وتحرير محاضر جنح صحية بشأن المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة تنفيذ الغلق ، كما تم المرور على عدد 4 مصانع للكعك بمدينة دكرنس والمنصورة وإعدام 850 كيلو جرام أغذية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات من حيث نقص الإشتراطات ووجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص، وتحرير محاضر جنح صحية للمخالفين ومخاطبة الجهات المختصة للغلق.

وفي نفس السياق قامت مراقبة الأغذية بالمرور على محال بيع الحلويات بالمنصورة وتبين وجود خطر داهم على الصحة العامة ووجود نقص في الإشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين شهادات صحية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقاف النشاط وسحب العينات اللازمة.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أن الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية مستمرة وبشكل مكثف لمقاومة أصحاب النفوس الضعيفة ومستغلي حاجة الناس للقيام بتلك المخالفات التي تضر بصحة المواطنين.