حل أزمة نقص مياه الشرب والرى بمحافظة السويس.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

استمرارا لجهود الحكومة للعمل على توفير احتياجات كافة القطاعات من المياه وحسم أى شكوى فى حينه، وبمتابعة حالة المياه بكافة المحافظات وخصوصا عند مآخذ محطات مياه الشرب، فقد وردت معلومات عن شكاوى المواطنين بمحافظة السويس من نقص مياه الشرب بالمحافظة.

وعلى الفور توجه المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات الوزارة إلى محطة مياه الشرب الأخذة من نهاية ترعة السويس، وتبين أن الشكوى ترجع إلى انخفاض انتاج المحطة من المياه بسبب نقص كفاءة شبك الأعشاب الموجود أمام المحطة وانخفاض المناسيب أمام مأخذ المحطة بسبب وجود مساحات غير مقررة الرى تأخذ مياه من ترعة السويس مباشرة عن طريق فتحات مخالفة وبسبب الإقبال الجماعى على مياه الرى وقد تم على الفور عمل الموازنات اللأزمة على فروع الرى الآخذة من ترعة السويس وتم رفع مناسيب المياه أمام مأخذ المحطة .

وأثمرت الاجراءات التى تم إتخاذها عن تشغيل المحطة بالطاقة الكافية وضخ مياه الشرب بالكميات المناسبة وحسم المشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الزمامات المخالفة، وكذلك توفير الدعم الأمنى اللازم لأجهزة الوزارة لتنفيذ مناوبات الرى على الفروع .