حسن راتب يبيع مليونى سهم من حصته فى "أسمنت سيناء" بقيمة 16.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

باع رجل الأعمال حسن راتب، حصة بلغت مليونى سهم من شركته أسمنت سيناء، إلى شركة ريلاينس لوجستيكس، بسعر 8.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه.

وبحسب إفصاح أرسلته الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انخفضت نسبة ملكية حسن راتب فى "أسمنت سيناء" من 9.689% إلى 6.75%، فى المقابل ارتفعت حصة شركة ريلاينس لوجستيكس من 7.504% إلى 10.445%، إضافة إلى 1.10% حصة مجموعة مرتبطة.

ومنذ نحو أسبوع، باعت شركة السويدى للأسمنت كامل حصتها فى شركة أسمنت سيناء، البالغة 5.08 مليون سهم لشركة ريلاينس بقيمة بلغت 41.97 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 8.25 جنيه للسهم.

يُذكر أن شركة أسمنت سيناء سجّلت صافى خسائر بلغت 78.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 83.98 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ سجلت 201.08 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 147.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.