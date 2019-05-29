سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حسن راتب يبيع مليونى سهم من حصته فى "أسمنت سيناء" بقيمة 16.5 مليون جنيه

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:59 ص
حسن راتب يبيع مليونى سهم من حصته فى "أسمنت سيناء" بقيمة 16.5 مليون جنيه الدكتور حسن راتب مالك شركة أسمنت سيناء
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

باع رجل الأعمال حسن راتب، حصة بلغت مليونى سهم من شركته أسمنت سيناء، إلى شركة ريلاينس لوجستيكس، بسعر 8.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه.

وبحسب إفصاح أرسلته الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انخفضت نسبة ملكية حسن راتب فى "أسمنت سيناء" من 9.689% إلى 6.75%، فى المقابل ارتفعت حصة شركة ريلاينس لوجستيكس من 7.504% إلى 10.445%، إضافة إلى 1.10% حصة مجموعة مرتبطة.

ومنذ نحو أسبوع، باعت شركة السويدى للأسمنت كامل حصتها فى شركة أسمنت سيناء، البالغة 5.08 مليون سهم لشركة ريلاينس بقيمة بلغت 41.97 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 8.25 جنيه للسهم.

يُذكر أن شركة أسمنت سيناء سجّلت صافى خسائر بلغت 78.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 83.98 مليون جنيه خسائر خلال  الفترة نفسها من العام الماضى. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ سجلت 201.08 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 147.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-5-2019

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28 - 5 -2019

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27 - 5 -2019

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 27-5-2019

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد

حسن راتب

البورصة

بورصة

أسمنت سيناء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة