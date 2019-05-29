حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة مخدر الاستروكس فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول، بحبس " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه فى إتجار مخدر الاستروكس، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الاستروكس فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.