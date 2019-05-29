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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:22 ص
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "عصام.ح" 37 سنة عاطل، متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز العياط بجنوب الجيزة وبحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
 
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى تورط "عصام.ح" 37 سنة عاطل، فى نشاط غير مشروع بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط، وعلى الفور خرجت قوة أمنية لمكان تواجده تمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول و مبلغ مالى.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار.

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العياط

تجارة المخدرات

حشيش

هاتف محمول


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