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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة عدادات المياه فى المرج

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:16 م
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة عدادات المياه فى المرج عداد مياه - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمر محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة عدادات المياه، من مداخل العمارات والعقارات.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين، تفيد بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين، وتبين أنهما "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين، وبإعداد كمين لهما، تم ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وسرقتهما 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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