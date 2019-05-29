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حبس عاطلان تخصصا فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالمرج

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:27 م
حبس عاطلان تخصصا فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالمرج عداد مياه-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة، شرق القاهرة، بحبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامية فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات وبيعها مره أخرى، فى منطقة المرج.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، عدة بلاغات من الأهالى، تفيد بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين: "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين عن العمل، ونجحت فى ضبطهما لاحقا.
 
بسؤال المتهمين عن الواقعة وما أسفر عنه الضبط، أقرا بالأمر واعترفا بارتكاب وقائع السرقة بغرض الكسب المادى، وبأن إجمالى العدادات التى سرقاها 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

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