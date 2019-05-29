حبس شقيقين بتهمة مقاومة السلطات فى مدينة نصر 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس مسجل خطر وشقيقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق النار على قوة أمنيه إثناء القبض على المسجل لتنفيذ حكم قضائى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى إشراف عليها المستشار أحمد عز الدين المحامى العام، أنه عقب ورود معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، تفيد تواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة، والمطلوب تنفيذه فى حكم قضائى صادر من محكمة مدينه نصر، فى منطقة الهايكستيب .

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بقصد العين محل إيوائهما مدججين بسلاحين ناريين «بندقيتين آليتين » وما أن حضرت قوات الأمن حتى بادر المتهم وشقيقة إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوة الأمنية المكلفة بالقبض علية، وإثناء ذلك أصيب المتهم بطلق نارى فى اليد و طلق نارى بالفخذ اليمنى، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم.

واقر المتهم الأول انه إثناء تواجده بالعين محل الواقعة علم بقدوم قوات الأمن للقبض علية، طلب من شقيقة التصدى لهم حتى يتمكن من الهروب و تبادلا مع القوات إطلاق الأعيرة النارية لكن قوات الأمن تمكنت من محاصرتنا والقبض علينا، و اقر المتهم بالحكم الصادر ضده.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم استعرض القوة والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة بقصد ترويعهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات ومنع تنفيذ الإحكام و الأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب فى نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

واستعمل المتهمون القوة والعنف مع موظفين عموميين، وهما ضباط وأفراد الشرطة، وذلك لحملهم بغير حق، بقصد الامتناع عن أداء عمل من إعمال وظيفتيهم، وحاز المتهمين أسلحة نارية "بندقيتين آليتين" وذخائر حية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التى قررت حبس المتهمين .