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جهاز القاهرة الجديدة ينفذ عددا من أعمال رصف الطرق والنظافة والإنارة بالمدينة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:02 م
جهاز القاهرة الجديدة ينفذ عددا من أعمال رصف الطرق والنظافة والإنارة بالمدينة المهندس عادل النجار- رئيس جهاز مدينه القاهره الجديده
كتب احمد حسن
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة نفذ عددا من أعمال الإنارة والنظافة ورصف الطرق بالمدينة، مصدرا تعليماته لنواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المختلفة بالجهاز، باستمرار تنفيذ تلك الأعمال كل فيما يخص عمله.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارِ الانتهاء من أعمال الرصف بالتجمع الخامس، وكذا متابعة أعمال النظافة بشكل يومي وعلى فترات متتالية، ورفع مخلفات الزراعة، ومخلفات البناء، بأحياء التجمع الخامس بالمدينة، مع التنبيه بعدم تكرار تلك المخالفات.

وأكد رئيس الجهاز، على استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، مشيرا إلى أنه يجري حالياً رصف وإعادة تأهيل العديد من الطرق بالمدينة، ومنها محور جمال عبد الناصر، المؤدي لمحور محمد بن زايد، من بداية ميدان نادي القاهرة الجديدة حتي أول دوران لخلف بالطريق، وكذا أعمال الإنارة، ومنها استكمال تغيير القواعد التالفة للأعمدة الجمالية على عدد من محاور المدينة.

 


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