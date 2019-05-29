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توزيع مساعدات العيد على الأرامل فى وسط سيناء

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:12 م
توزيع مساعدات العيد على الأرامل فى وسط سيناء توزيع مساعدات العيد على الأرامل
شمال سيناء ـ محمد حسين
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وزع مجلس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء ،إعانات نقدية وعينية على عددا من الأسر والأرامل فى نطاق مدينة وقرى مركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن المساعدات قام بتسليمها لسيدات مستحقات من الأرامل والمطلقات وتضمنت مستلزمات العيد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الحسنة ،أن تقديم الخدمات للأهالى فى نطاق المركز لايزال يتواصل، موضحا أنه تم توفير اتوبيس نقل الركاب الخاص بمجلس مدينة الحسنة لنقل المواطنين من مدينة الحسنة حتى مدينة العريش يوميا والعودة لخدمة كافة أهالى وسط سيناء .

 

 


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