توريد 494 ألف و 1004 طن قمح لشون وصوامع البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية

المحافظات - ناصر جودة – محمد سليمان - محمد فتحى

أعلن اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 229 ألف طن قمح ،مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تقدر بـ 355659 فدان.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين،كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع خلال عمليات التوريد.

فيما أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم، 139 ألف 13 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد الجمال على ضرورة الإلتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15 أبريل وحتى اليوم، 126 ألف 991 طن و757 كجم، ويتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، هناك متابعة من معالى المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها،وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، حيث شدد سيادته على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.