توريد 291 ألف طن قمح فى صوامع وشون المنيا

المنيا ــ فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ291 ألف و 400 طن و997 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 29 مايو الجارى.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ،أنه تم توريد 143 ألف و 340 طن و585 كيلو بالبنك الزراعي، و44 ألف و677 طن و602 كيلو بقطاع المطاحن، و99 ألف و690 طن و840 كيلو بالقابضة للصوامع ، و3691 طن و970 كيلو بمصر العليا .

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

ومن جانب آخر، تمكنت الوحدة المحلية مركز ملوى بالمنيا ، من إزالة 11 حالة تعدى على نهر النيل بقريه الريرمون علي مساحه 11365 متر ، وذلك خلال حمله نظمتها الوحدة المحلية ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا باستمرار حملات ازالة التعديات على جميع القطاعات للحفاظ على رقعه الأراضي بالمحافظة وكذلك نهر النيل وردع المخالفين.

وفى سياق متصل ، قام العميد عصام عبدالغنى رئيس المركز بالمرور على أعمال التكريك وتطهير نهر النيل بقريتي اخناتون والبرشا .