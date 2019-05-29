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تكريم 120 فائزًا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم ببنى سويف

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:56 م
تكريم 120 فائزًا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم ببنى سويف خلال التكريم
بنى سويف - أيمن لطفى
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شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم 120 فائزًا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم التى نظمتها الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتب والسنة المحمدية على مستوى المحافظة، وذلك بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، بحضور اللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وأحمد حمدى مدير التضامن الاجتماعى، والمحاسب مصطفى بيومى رئيس الجمعية الشرعية ببنى سويف، الشيخ جابر شحاتة وكيل مديرة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، والمشرفين النوعيين لمشروعات الجمعية .

 

وتضمنت الاحتفالية تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وكلمات للحضور، ثم تسلم الفائزين شهادات تقدير تكريمًا لحفظهم كتاب الله فى المسابقة التى نظمتها الجمعية الشرعية فى بندر بنى سويف والمراكز السبع الإدارية بالمحافظة، وتضم ستة مستويات مختلفة.

 


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