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تفريغ 3500 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:21 ص
تفريغ 3500 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ،أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء بلغت 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 96 مترًا والغاطس 5 مترًا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء، وغادر الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 


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