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"تعليم أسوان":100% نسبة تنفيذ منصة الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:19 م
"تعليم أسوان":100% نسبة تنفيذ منصة الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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قال السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن نسبة تنفيذ امتحانات الصف الأول الثانوى ضمن منصة الامتحان الإلكترونى، وصلت اليوم الأربعاء، لـ100% من إجمالى عدد المدارس البالغ عددهم 32 مدرسة بمحافظة أسوان.

وأضاف الفيومى فى بيان صحفى، أن غرفة متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة تواصل عملها لمتابعة أداء الامتحان الإلكترونى، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان الفيزياء إلكترونياً.

وأشار إلى أنه تم التنبيه مجدداً على جميع المدارس بعدم إصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، وأنه يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط، وتم التأكيد أيضاً على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الامتحان بالكود الخاص به فقط.

ومن جانبه، أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بتسخير كافة الجهود أمام اللجان الامتحانية لاستكمال امتحانات الدبلومات الفنية، وأيضاً امتحانات الصف الأول الثانوى، مشدداً على إستمرارية تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والمراقبين بتوفير وسائل التهوية المناسبة من المراوح وأجهزة التكييف لحين الانتهاء من فترة الامتحانات بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لتحقيق الإجابة النموذجية لكافة المواد الدراسية بالشكل المطلوب.


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