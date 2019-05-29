تعرف على 10 معلومات عن أضخم محطة لمياه الشرب بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أيام معدودة وينطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بسرياقوس بالخانكة، على أن يتم الافتتاح النهائي للمحطة في 30 يونيو المقبل ليستفيد مها أهالي المنطقة الذين عانوا لسنوات طوال من ضعف وانقطاع المياه، ولن يقتصر دورها على المنطقة فقط بل تمتد لمناطق مجاورة، وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المحطة: