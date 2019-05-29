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بعد الإعلان عن موعد بدء التشغيل..

تعرف على 10 معلومات عن أضخم محطة لمياه الشرب بالقليوبية

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:05 ص
تعرف على 10 معلومات عن أضخم محطة لمياه الشرب بالقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أيام معدودة وينطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بسرياقوس بالخانكة، على أن يتم الافتتاح النهائي للمحطة في 30 يونيو المقبل ليستفيد مها أهالي المنطقة الذين عانوا لسنوات طوال من ضعف وانقطاع المياه، ولن يقتصر دورها على المنطقة فقط بل تمتد لمناطق مجاورة، وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المحطة:

1-تعتبر محطة مياه سرياقوس ثاني أضخم محطة بالجمهورية تعمل بنظام "dynasand filter"

2-قام بتنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 380 مليون جنيه.

3-المحطة على مساحة 34000 متر مربع، "8.09 فدان" بدون أحواض التجفيف.

4-تعمل المحطة بطاقة إنتاجية 145 ألف متر مكعب في اليوم الواحد.

5-القوي المستفيدة من المشروع "محطة القوات المسلحة – سرياقوس – عزبة سرياقوس الغربية – عرب العيايدة – الجبل الأصفر – القلج – المنايل – سندوة – كفر حمزة".

6-يصل إجمالي عدد السكان المستفيدين من المشروع حوالي مليون نسمة.

7-بلغ إجمالى عدد العاملين بالمشروع 700 عامل ما بين مهندس وعامل وفنى.

8-تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بالمشروع يكون أقل 20% من إنتاج المتر المكعب فى المحطات التقليدية.

9-تم الإعلان عن موعد بدء التشغيل التجريبي للمحطة عقب عيد الفطر المبارك.

10-الافتتاح الرسمي للمحطة 30 يونيو 2019.

 

 


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