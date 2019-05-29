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تعرف على عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر فى محافظة بنى سويف

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:02 م
تعرف على عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر فى محافظة بنى سويف الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف، إن المديرية خصصت 140 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك فى مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، من الواسطى شمالا حتى الفشن جنوبا.

وأضاف "أبوحطب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية خصصت ساحتين رئيسيتين أمام مسجد عمر بن عبد العزيز فى ميدان الشهداء "ميدان المديرية سابقا"، إضافة إلى استاد التربية والتعليم فى حى مقبل بمدينة بنى سويف العاصمة.
 
 
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد المحسن، رئيس قطاع المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف، أن المديرية خصصت خطيبا رئيسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة، كما أن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بموضوع وزمن خطبة العيد، فضلا عن الالتحام بالمصلين والتواجد بينهم وتهنئتهم، بهدف إشاعة البهجة والسرور بين الناس بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
 
 
 

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