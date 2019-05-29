تعرف على عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر فى محافظة بنى سويف

وأضاف "أبوحطب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية خصصت ساحتين رئيسيتين أمام مسجد عمر بن عبد العزيز فى ميدان الشهداء "ميدان المديرية سابقا"، إضافة إلى استاد التربية والتعليم فى حى مقبل بمدينة بنى سويف العاصمة.

وأوضح الشيخ إبراهيم عبد المحسن، رئيس قطاع المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف، أن المديرية خصصت خطيبا رئيسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة، كما أن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بموضوع وزمن خطبة العيد، فضلا عن الالتحام بالمصلين والتواجد بينهم وتهنئتهم، بهدف إشاعة البهجة والسرور بين الناس بمناسبة عيد الفطر المبارك.