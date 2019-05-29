تعرف على الورقة النقدية التى أعلن بنك المغرب عدم قابلية تداولها

أكد بنك المغرب، على أن الورقة النقدية التذكارية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البنك، والتى تتداول مواقع التواصل الاجتماعى صورا لها، غير قابلة للتداول وليست لها أية قوة إبرائية ولا تحمل أية إشارة إلى العملة الوطنية.

وذكر بيان أصدره البنك أن الأمر يتعلق بورقة تذكارية أنتجها بنك المغرب بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الرقم 60 الذى تحمله هو إشارة إلى الذكرى التى تخلدها وليس إلى أى قيمة مالية.

وأورد البيان أنه تم أيضا سك ميدالية تذكارية من طرف بنك المغرب غير قابلة للتداول وتخلد لنفس المناسبة.