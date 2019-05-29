تعرف على السجل الإرهابى لـ"هشام العشماوي".. اغتيالات وعنف ودماء

كتب محمود عبد الراضي

بعد إعلان الجيش الوطنى الليبى تسليم المخابرات المصرية الإرهابى هشام العشماوى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، يقدم "اليوم السابع" جزء من السجل الإرهابي له:

1- تورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، ففى سبتمبر 2013 بعد تعرض موكبه لانفجار سيارة مفخخة وأسفر الحادث آنذاك عن إصابة 21 شخصًا بين حروق وكسور.

2- تفجير مديرية أمن الدقهلية فى 24 ديسمبر 2013 والذى أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة والمواطنين بتدبير منه.

3- موقعة عرب شركس، حيث تورط فى استهداف قوات الأمن في عرب شركس بالقليوبية والاشتباك معهم.

4- كمين الفرارة، حيث تعد واقعة استهداف الأبطال في كمين الفرارة أشهر جرائمه في يوليو 2014، مما أسفر عن استشهاد 21 جنديًا فى هجوم شنه عشماوى ورفاقه الإرهابيين على كمين الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

5- كرم القواديس، حيث تورط بشكل كبير في واقعة كرم القواديس فى سيناء أكتوبر 2014 واستشهد فيها نحو 28 جنديًا.

6- الكتيبة 101 بالعريش، حيث خطط لاستهداف الكتيبة 101 بمدينة العريش، يناير 2015، وعدد من النقاط الأمنية مما أدى لاستشهاد 29 من رجال الأمن.

7- اغتيال النائب العام، حيث خطط لاغتيال المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام يونيو 2015 بعد تفجير استهدف موكبه فى حى مصر الجديدة.

5- أتوبيس المنيا، حيث تورط في استهداف حافلة تقل مواطنين أقباط في مايو 2017، مما أدى لاستشهاد 29 شخصًا، بعدما فتح الارهابيون النار على الضحايا بالقرب من دير الأنبا صموئيل فى المنيا.

9- حادث الواحات، وكان عمشاوى العقل المدبر لحادث الواحات والذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة آخرين، وتم الثأر لدمائهم بمقتل 15 إرهابيًا، وغيرها من الجرائم الآخرى.