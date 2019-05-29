سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على السجل الإرهابى لـ"هشام العشماوي".. اغتيالات وعنف ودماء

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:29 ص
تعرف على السجل الإرهابى لـ"هشام العشماوي".. اغتيالات وعنف ودماء لحظة وصول الإرهابى هشام عشماوى
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

بعد إعلان الجيش الوطنى الليبى تسليم المخابرات المصرية الإرهابى هشام العشماوى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، يقدم "اليوم السابع" جزء من السجل الإرهابي له:

1- تورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، ففى سبتمبر 2013 بعد تعرض موكبه لانفجار سيارة مفخخة وأسفر الحادث آنذاك عن إصابة 21 شخصًا بين حروق وكسور.

2- تفجير مديرية أمن الدقهلية فى 24 ديسمبر 2013 والذى أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة والمواطنين بتدبير منه.

3- موقعة عرب شركس، حيث تورط فى استهداف قوات الأمن في عرب شركس بالقليوبية والاشتباك معهم.

4- كمين الفرارة، حيث تعد واقعة استهداف الأبطال في كمين الفرارة أشهر جرائمه في يوليو 2014، مما أسفر عن استشهاد 21 جنديًا فى هجوم شنه عشماوى ورفاقه الإرهابيين على كمين الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

5- كرم القواديس، حيث تورط بشكل كبير في واقعة كرم القواديس فى سيناء أكتوبر 2014 واستشهد فيها نحو 28 جنديًا.

6- الكتيبة 101 بالعريش، حيث خطط لاستهداف الكتيبة 101 بمدينة العريش، يناير 2015، وعدد من النقاط الأمنية مما أدى لاستشهاد 29 من رجال الأمن.

7- اغتيال النائب العام، حيث خطط لاغتيال المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام يونيو 2015 بعد تفجير استهدف موكبه فى حى مصر الجديدة.

5- أتوبيس المنيا، حيث تورط في استهداف حافلة تقل مواطنين أقباط في مايو 2017،  مما أدى لاستشهاد 29 شخصًا، بعدما فتح الارهابيون النار على الضحايا بالقرب من دير الأنبا صموئيل فى المنيا.

9- حادث الواحات، وكان عمشاوى العقل المدبر لحادث الواحات والذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة آخرين، وتم الثأر لدمائهم بمقتل 15 إرهابيًا، وغيرها من الجرائم الآخرى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصر تتسلم أخطر قيادات القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.. ليبيا تسلم السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى صاحب التاريخ الأسود للإرهاب.. مراقبون: زعيم جماعة المرابطين يمثل صندوق أسرار أمراء الدم فى المنطقة (فيديو)

فيديو..ماذا قال الرئيس السيسى عن الارهابى هشام عشماوى؟

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

الجيش الليبى يسلم السلطات المصرية أخطر الإرهابيين مع الإرهابى هشام عشماوى

هشام العشماوي

هشام عشماوي

السجل الارهابي لهشام عشماوي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الرجوع الى أعلى الصفحة