تعرف على أبرز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لتجهيز عدد من الساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين داخلها بمختلف مدن وقري المحافظة، حيث شدد وكيل الوزارة علي أن أية محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الأوقاف سيعتبر افتئات على الدين والدولة وسيتم مواجهة أي مخالفة بمنتهى الحسم.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يجري تحديد قائمة الساحات التي سيتم تأدية صلاة عيد الفطر المبارك فيها داخل مدن وقري المحافظة المختلفة، والتي من أبرزها في مدينة إسنا 15 ساحة وهي:

ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبي بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا.

وتشمل قائمة ساحات عيد الفطر المبارك بمدينة أرمنت مايلي:



ساحة غرب كوبري المحاميد بحري، وساحة مركز شباب الرياينة، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبري الرزيقات بحري، وساحة مركز شباب المحاميد قبلي بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلي.

وفي بندر الأقصر شملت مايلي:



ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشأة العماري، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولي، وساحة المسجد العتيق بالقباحي الغربي وساحة المستعمرة بالكرنك.

وفي مدينة البياضية سيتم تجهيز مايلي:



ساحة جبانة البغدادي، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادي، وساحة أبو عربي بالحبيل، وفي مدينة الطود ساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسي بالعديسات قبلي، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود، وفي مدينة الزينية مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحري وساحة مسجد علي عبد الحليم بالزينية قبلي، وفي القرنة يجري تجهيز مسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية، وجاري وضع القائمة النهائية للساحات التي سيجري فيها صلاة العيد.