تعرف على.. آليات تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعى

كتبت - مروة الغول

تربط مصر وقبرص علاقات متميزة خاصة بعد توقيع الاتفاق الحكومى لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصى إلى مصر وموافقة البرلمان القبرصي عليه لإعادة تصدير الغاز عبرها إلى الأسواق الخارجية وهو ما يعد تتويجاً لتلك العلاقات والروابط القوية بين البلدين، ويحقق التعاون في هذا المجال والاستفادة المشتركة لشعبى البلدين من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط وفيما يلى آليات تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعى والتي كانت كالتالي:

1-إطلاق أول تجمع إقليمى للغاز يضم 7 دول متوسطية تحت اسم منتدى غاز شرق المتوسط .

2-عقد منتدي غاز شرق المتوسط أولى اجتماعاته في القاهرة في شهر يناير الماضى بحضور وزراء البترول والطاقة في هذه الدول.

3- يعد المنتدى أحد النتائج الإيجابية لآلية التعاون الثلاثى والتى تضم مصر وقبرص واليونان.

4- جاء إطلاق المنتدي بناء على مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس خلال اجتماع القمة في جزيرة كريت العام الماضى.

5- إقامة هذا المنتدى سيحقق منافع متعددة للدول الأعضاء من خلال إيجاد آلية مشتركة للاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد الغاز والبنية التحتية للغاز في المنطقة.

6- سيسهم المنتدي في تنويع إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.

7- الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يدعمان التعاون في منطقة شرق المتوسط من خلال المنتدى لاستغلال موارد الغاز الطبيعي .