سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تصل 44 درجة على بعض أنحاء الجمهورية.. اعرف توقعات طقس الغد

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:07 م
تصل 44 درجة على بعض أنحاء الجمهورية.. اعرف توقعات طقس الغد درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد وبدأت الثلاثاء بارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لذروتها غدا الخميس ، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الخميس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة كما يلى

1- يستمر ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء

2- غدا سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

3- توقعات طقس معتدل على السواحل الشمالية

4- توقعات بطقس شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

5-  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس

7- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

احترس من فضلك الحر يعود من جديد.. طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد: الارتفاع مستمر حتى الجمعة والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة والخميس المقبل ذروة الارتفاع.. ونشاط للرياح يقلل الإحساس بحرارة الجو

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الطقس

حاله الطقس

الجو

الارصاد

ارتفاع درجات الحراره


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة