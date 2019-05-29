تصل 44 درجة على بعض أنحاء الجمهورية.. اعرف توقعات طقس الغد

تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد وبدأت الثلاثاء بارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لذروتها غدا الخميس ، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الخميس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة كما يلى

1- يستمر ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء

2- غدا سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

3- توقعات طقس معتدل على السواحل الشمالية

4- توقعات بطقس شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس

7- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة



