تصدير 3 خيول عربية للعراق.. وإعداد دفعة جديدة للاتحاد الأوروبى

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية، إنه تم تصدير 3 خيول من الخيول العربية الأصيلة إلى العراق، طبقا للاشتراطات والمعاير المحجرية والموقف الوبائى وإصدار الشهادة الصحية.

وأضافت نجلاء راضوان ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أنه يتم حاليا تجهيز دفعة جديد سيتم تصديرها بعد عيد الفطر الى الاتحاد الاوربى ، وحاليا متواجدة بالمحاجر البيطرية لأعدادها للتصدير، وأخرى بمزارع المعزل استعداد لحجرها بالمحاجر المختصة وتصديرها، ويتم تصدير الخيول العربية الأصيلة طبقا للاشتراطات والمعايير المحجرية والدولية.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، منذ مطلع 2017 إعادة تصدير الخيول المصرية الى العديد من دول الأتحاد الأوروبي منها ألمانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة إلى دولة العراق ، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، بعد أن قامت الجهات المصرية البيطرية المختصة بمراجعة كافة القرارات المنظمة والإجراءات.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت إستصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر، و تشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة بفيد بخلو الخيول من الامراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج.

كما تشمل الإجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم يعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، أن يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.