ويعتبر العديد من الخبراء يوم الإنزال في نورماندي في السادس من يونيو من عام 1944 أكبر عملية عسكرية في العالم حتى الآن، حيث شهدت إنزال أكثر من مائة وثلاثين ألف جندي من قوات الحلفاء، ومع نهاية اليوم قتل أو أصيب أو أسر أكثر من عشرة آلاف جندي.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيزور خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيو القادم كلا من بورتسموث وشاطئ جونو وباريس للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم النصر ومعركة نورماندي، وسيضم الوفد الكندي وزير شؤون المحاربين القدامى ووزير الدفاع الوطني المشارك لورانس ماكولاي، وقدامى المحاربين، وممثلين عن منظمات السكان الأصليين والمحاربين القدماء ، والبرلمانيين ، وشباب كندي.