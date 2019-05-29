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ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:43 ص
ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله كاتدرائية العاصمة الإدراية
سارة علام
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بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة اليوم القبطى العالمى، مشيدًا بافتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وجاء نص الرسالة “أرسل تحياتى الحارة لمجتمع الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالهم ببداية اليوم القبطى العالمي. كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزءًا أساسيًا من المجتمع الإيمانى لقرونٍ طويلة، ويوم 1 يونيو 2019 يشير إلى اليوم القبطى العالمى الأول".

 

وتابع "إننى آمل أن يمنح هذا اليوم شعورًا مجددًا لهدف الملايين من المسيحيين الأقباط فى الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم. فى بداية هذا العام، كاتدرائية الميلاد فى القاهرة، أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، فتحت أبوابها للذين يسعون لحب الله ورحمته".

 

وأضاف "عندما نحتفل بهذا الحدث المهم لأعضاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نحن أيضًا نبجل الذين فُقِدوا (استشهدوا) نتيجة الاضطهادات الدينية والعنف".

 

وأكد: إن إدارتى ستدافع دائمًا عن الحقوق الدينية، وستعمل لتؤكد أن الناس من جميع الأديان هم أحرار ليعيشوا ويعبدوا وفقًا لضميرهم ومعتقداتهم، ميلانيا تنضم إلىَّ لتهنئة كل المسيحيين الأقباط الأرثوذكسيين، تهنئة عظيمة مليئة بالفرح.

 


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