ترامب: كنت أدافع عن جو بايدن "النائم" خلال وجودى على أرض أجنبية

وكالات الأنباء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه كان يدافع عن جو بايدن، أثناء وجوده على أرض، أجنبية، فى إشارة إلى زيارته إلى اليابان، وقد اختتم ترامب زيارته إلى اليابان، اليوم الأربعاء 29 مايو، التى بدأها فى 25 من الشهر الجارى.



تدوينة دونالد ترامب

وكتب ترامب على "تويتر"، "بالفعل، كنت أدافع عن جو بايدن (النائم) خلال وجودى على أرض أجنبية"، مضيفًا "زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصفه بـ(شخص أحمق قليل الذكاء)، وأشياء أخرى، وحينما ذكرت مقتبسًا من حديثه كانت أكثر تهذيبًا"، وتابع الرئيس الأمريكى "قلت إن زعيم كوريا الشمالية وصفه بـ(شخص منخفض الذكاء)"، مضيفًا "هل من الممكن أن يكون ذلك سببًا فى إغضاب أحد".

ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات السياسة، التى أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة فى عام 2020، وهو أحد مرشحى الحزب الديمقراطى، وقال ترامب فى تدوينة سابقة، "ابتسمت عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بالشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف"، وذلك حسب ما أشارت إليه وكالة "سبوتنيك" الروسية.



تدوينة ترامب عن جو بايدن

ويتقدم جو بايدن، 76 عاما، فى استطلاعات الرأى على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين فى السباق إلى البيت الأبيض، خلال الانتخابات المقبلة التى تقام عام 2020، ويعد من أقوى منافسى ترامب، الذى يشن هجوما حادا عليه ويتهمه بأنه غير كفء لتولى منصب رئيس أمريكا.