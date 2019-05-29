سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 06:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: كنت أدافع عن جو بايدن "النائم" خلال وجودى على أرض أجنبية

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 ص
ترامب: كنت أدافع عن جو بايدن "النائم" خلال وجودى على أرض أجنبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه كان يدافع عن جو بايدن، أثناء وجوده على أرض، أجنبية، فى إشارة إلى زيارته إلى اليابان، وقد اختتم ترامب زيارته إلى اليابان، اليوم الأربعاء 29 مايو، التى بدأها فى 25 من الشهر الجارى.

تدوينة دونالد ترامب
تدوينة دونالد ترامب

 

وكتب ترامب على "تويتر"، "بالفعل، كنت أدافع عن جو بايدن (النائم) خلال وجودى على أرض أجنبية"، مضيفًا "زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصفه بـ(شخص أحمق قليل الذكاء)، وأشياء أخرى، وحينما ذكرت مقتبسًا من حديثه كانت أكثر تهذيبًا"، وتابع الرئيس الأمريكى "قلت إن زعيم كوريا الشمالية وصفه بـ(شخص منخفض الذكاء)"، مضيفًا "هل من الممكن أن يكون ذلك سببًا فى إغضاب أحد".

ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات السياسة، التى أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة فى عام 2020، وهو أحد مرشحى الحزب الديمقراطى، وقال ترامب فى تدوينة سابقة، "ابتسمت عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بالشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف"، وذلك حسب ما أشارت إليه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

تدوينة ترامب عن جو بايدن
تدوينة ترامب عن جو بايدن

 

ويتقدم جو بايدن، 76 عاما، فى استطلاعات الرأى على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين فى السباق إلى البيت الأبيض، خلال الانتخابات المقبلة التى تقام عام 2020، ويعد من أقوى منافسى ترامب، الذى يشن هجوما حادا عليه ويتهمه بأنه غير كفء لتولى منصب رئيس أمريكا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

متحدثة البيت الأبيض: ترامب يتفق مع كيم على ضعف ذكاء جو بايدن

ترامب: أتفق مع كيم جونج أون فى أن مستوى ذكاء جو بايدن منخفض

البيت الأبيض: ترامب وكيم جونج متفقان على عدم كفاءة "جو بايدن"

بايدن النائم وساندرز المجنون.. أشهر إهانات ترامب لخصومه الديمقراطيين

كوريا الشمالية تهاجم "جو بايدن" لانتقاده زعيمها

بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بزيارة فيلادلفيا

صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بزيارة فلاديفيا

جو بايدن

دونالد ترامب

انتخابات الرئاسة الامريكية

الانتخابات الامريكية

زعيم كوريا الشمالية

اخبار عالمية

اخبار العالم

البيت الابيض

الرئيس الامريكى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

الرجوع الى أعلى الصفحة