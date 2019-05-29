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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والاتصالات

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:40 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والاتصالات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% خاسرة  23.57 نقطة، لتصل إلى مستوى 9872.49 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 11.5 مليون سهم بقيمة 187.5 مليون ريال قطرى عبر 7240 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.98%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%.


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