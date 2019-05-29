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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والاتصالات

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:39 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والاتصالات بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.34% خاسرا 8.93 نقطة ليصل إلى مستوى 2598.08 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 83.1 مليون سهم محققة ما قيمته 96.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1685 صفقة لـ27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 16 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.09%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة داماك العقارية بنسبة 3.33%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر بنسبة 9.89%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.22%.


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