سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:10 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% خاسراً 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2599.70 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 153.5 مليون سهم محققة ما قيمته 212.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3134 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 11 سهماً، فيما انخفض 18 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 2.14%، ثم سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.89%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.66%.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والاتصالات

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.24% بختام التعاملات مدفوعاً بأسهم العقارات

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

تراجع بورصة دبى فى ختام تعاملات الاثنين بضغوط هبوط أسهم العقارات

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

البورصة

بورصة

بورصه

العقارات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة