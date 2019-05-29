سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:15 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.6% خاسراً 137.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8413.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 20.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3435.74 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 114.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 92 شركة، فيما تراجعت 80 شركة.
 
وتراجع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%.
 
وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.52%، تلاه اكسا التعاونية بنسبة 4.17%، ثم الأسماك بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.53% ثم كهرباء السعودية بنسبة 6.32%، ثم ساب بنسبة 6.10%.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين

البورصة السعودية تنخفض بعد هجمات على محطتى ضخ نفط

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا

بورصة السعودية خضراء للأسبوع السابع.. وتراجع دبى والكويت والبحرين

البنوك تقود صعود البورصة السعودية والأسهم المصرية تشهد موجة بيع

بورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية

السعودية

اقتصاد السعودية

البورصة

بورصة

بورصه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة