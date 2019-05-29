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تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:02 ص
تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.79% خاسرا 152.98 نقطة ليصل إلى مستوى 8397.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 46.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.81%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 3.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.89%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.37%.


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