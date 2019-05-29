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تحرير 30 محضر تموينى فى حملة تموينية بـ 3 مراكز بأسيوط

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:56 ص
تحرير 30 محضر تموينى فى حملة تموينية بـ 3 مراكز بأسيوط حملات تمونية - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى
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تمكنت الحملات التموينية بمديرية التموين بأسيوط من تحرير 30 محضرا تموينى خلال حملة تموينية  مكبرة على مراكز البدارى ، وأبنوب ، ومدينة أسيوط

وكانت مديرية التموين قد شنت حملات مكبرة على المخابز ،وبعض المحال التجارية تزامنا مع اقتراب عيد الفطر،  لمتابعة توافر السلع الغذائية، وضبط الأسعار وعمل المخابز وتمكنت لجان المتابعة ومفتشو التموين من تحرير 30 محضرا تموينى بمراكز أبنوب، والبدارى، ومدينة أسيوط وتنوعت المخالفات ما بين تخزين كميات من الدقيق المدعم بهدف بيعه فى السوق السوداء، وعدم نظافة المخابز ونقص وزن ببعض المخابز كما تم ضبط كميات من البويات الغير صالحة للاستهلاك "منتهية الصلاحية " كما تم ضبط كميات من المجمدات المنتهية الصلاحية ببعض محلات السوبر ماركت وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة

 

 


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