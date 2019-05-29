تجديد حبس متهم 15 يوماً بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد هشام 15 يوما إحتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في تهمة مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابى والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.