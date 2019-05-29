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تجديد حبس فتاة و4 آخرين 15 يوما لاختطافهم طالب لرفضة الزواج منها بشبرا الخيمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:10 م
تجديد حبس فتاة و4 آخرين 15 يوما لاختطافهم طالب لرفضة الزواج منها بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، تجديد حبس فتاه و4 آخرين، 15 يوما ذمة التحقيقات لقيامهم باختطاف طالب واحتجازه وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعى يدعى "ا" 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.

 

وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحرى تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منهاـ بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما.

 

جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتحرير الطالب وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.


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