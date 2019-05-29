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تأييد حبس طبيب سنة مع الشغل بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة مريضة بالمحلة

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:10 م
تأييد حبس طبيب سنة مع الشغل بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة مريضة بالمحلة حبس -أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أيدت محكمة جنح مستأنف ثان المحلة، حبس طبيب جراحة يدعى"م.ا.ا" سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة مريضة أثناء استئصال المرارة لها.

ترجع الواقعة لعام 2017 بتحرير أسرة المجنى عليها "ف.ع" محضرا ضد الطبيب يتهموه بالتسبب فى وفاتها، أثناء إجراء عملية استئصال المرارة لها داخل مستشفى شركة غزل المحلة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وتم إحالة القضية للمحكمة، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس عام مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه.

وقام المتهم بالاستئناف على الحكم فى القضية رقم 5744 لسنة 2017، وتحدد جلسة اليوم الأربعاء للحكم، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.


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