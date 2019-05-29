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تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية " حسم 2 ولواء الثورة " لـ 19 يونيو

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:52 م
تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية " حسم 2 ولواء الثورة " لـ 19 يونيو محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة الجنايات المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 19 يونيو لسماع الشهود.

 

و وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

 

 

 


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