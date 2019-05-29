بيان من الشركة المتحدة حول منع فريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا حول منع أحمد مجاهد لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى ، رغم الحصول على التصريحات اللازمة ، وجاء نص البيان على النحو التالى:

"فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة ، إلا أن السيد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت ، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية ، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا والعالم .





اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل السيد أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التى حصلت عليها تايم سبورت ، إذ قامت القناة بتصوير خمسة ستادات أخرى هىستاداتالقاهرة والكلية الحربية والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير ستاد الدفاع الجوى .

وإزاء هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة تعلن الشركة المتحدة وإذ تعرب الشركة عن استياءها من هذا الحدث ، وتتساءل عن موقف اللجنة المنظمة واتحاد الكرة من هذا الإجراء ، فإن الشركة تعلن عن

أولا – تعليق تصوير ستاد الدفاع الجوى لحين تقديم توضيح رسمى من اللجنة المنظمة للبطولة

ثانيا- وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة حتى توضيح موقف عضو اتحاد الكرة من تصوير ستاد الدفاع الجوى

لحين توضيح الأمر بشكل نهائى وتحديد الصلاحيات ، وننتظر النتائج .