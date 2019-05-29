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"بن لادن البوذى" .. ميانمار تصدر مذكرة اعتقال بحق راهب مثير للجدل

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:21 م
"بن لادن البوذى" .. ميانمار تصدر مذكرة اعتقال بحق راهب مثير للجدل بن لادن البوذى
كتبت رباب فتحى
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أصدرت شرطة ميانمار مذكرة اعتقال بحق آشين وراثو، وهو راهب مثير للجدل يطلق عليه "بن لادن البوذى"، وذلك بسبب تصريحات مسيئة مزعومة عن مستشارة ميانمار أونج سان سو كى، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
واتهم وارثو منذ فترة طويلة بالتحريض على العنف الطائفى ضد مسلمى ميانمار، وخاصة مجتمع الروهينجا، من خلال خطب مليئة بالكراهية المناهضة للإسلام.
 
وأضافت الصحيفة أن الراهب، الذى كان فى طليعة الحركة القومية المتطرفة فى ميانمار، دعم الحملة العسكرية على الروهينجا فى أغسطس 2017 بولاية راخين، ومنذ ذلك الحين عرّفت الأمم المتحدة العنف العسكرى بأنه "تطهير عرقى" تم تنفيذه "بقصد الإبادة الجماعية".
 
وأكدت الشرطة أمس الثلاثاء أنه قد صدر أمر بالقبض على الراهب بموجب المادة 124 (أ) من القانون، المعنية بإثارة الفتن، التى تُعرّف بأنها "محاولات لإثارة الكراهية أو الاحتقار، أو إثارة أو محاولات لإثارة السخط تجاه الحكومة". 
 
وأوضحت الصحيفة أن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
 
ويعتقد أن الراهب أدلى بتعليقات تشهيرية حول مستشارة ميانمار، وأشارت "الجارديان" إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن الراهب اليوم الأربعاء، وهو عادة ما يعيش فى مجمعه داخل دير ماسوين فى ماندالاى، لكن مكان وجوده غير معروف حاليًا.
 
 

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الروهينجا


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