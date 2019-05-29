بعد تحول سياستها.. بلدة إسبانية تقرر تغيير اسمها المرتبط بالديكتاتور فرانكو

رويترز

قررت بلدة إسبانية صغيرة ينسب الفضل فى تأسيسها لفرانثيسكو فرانكو، حذف اسم الديكتاتور السابق من اسمها بعد حدوث تحول فى سياستها المحلية.

ويعد اسم البلدة، وهو جواديانا ديل كاوديو، تكريما لليمينى فرانكو الذى زارها فى عام 1951 ليبدأ فى إنشائها، وكان إل كاوديو هو اللقب الذى اشتهر به فرانكو، ويعيش فى هذه البلدة الواقعة فى غرب إسبانيا نحو 2500 مواطن.

وبعدما مُنى حزب فوكس اليمينى المتطرف بالهزيمة فى انتخابات محلية، يوم الأحد، أبلغ فرانثيسكو مورينو رئيس البلدية الاشتراكى الجديد "رويترز"، بأن كل ما يرمز لفرانكو سيتم إزالته من المشهد العام.

وقال مورينو لـ"رويترز"، عبر الهاتف، "هذا هو أول إجراء يتعين علينا القيام به، تغيير الاسم ومحو آثار فرانكو حتى يتسنى لبلدتنا الحصول على تمويل"، وكان رئيس البلدية السابق تحدى قانونا صدر فى عام 2007 بإزالة كل ما يرمز لفرانكو، مما أدى لقطع التمويل الذى كان يوجه إلى البلدة.

وتولى فرانكو السلطة فى إسبانيا فى الفترة بين عامى 1939 و 1975، وقتل وسجن عشرات الآلاف فى حملة على معارضيه، فيما لقى ما يصل إلى نصف مليون شخص من المقاتلين والمدنيين حتفهم فى حرب مع الجمهوريين اليساريين.