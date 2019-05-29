سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد تحول سياستها.. بلدة إسبانية تقرر تغيير اسمها المرتبط بالديكتاتور فرانكو

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:10 ص
بعد تحول سياستها.. بلدة إسبانية تقرر تغيير اسمها المرتبط بالديكتاتور فرانكو الديكتاتور الإسبانى فرانثيسكو فرانكو
رويترز
إضافة تعليق

قررت بلدة إسبانية صغيرة ينسب الفضل فى تأسيسها لفرانثيسكو فرانكو، حذف اسم الديكتاتور السابق من اسمها بعد حدوث تحول فى سياستها المحلية.

ويعد اسم البلدة، وهو جواديانا ديل كاوديو، تكريما لليمينى فرانكو الذى زارها فى عام 1951 ليبدأ فى إنشائها، وكان إل كاوديو هو اللقب الذى اشتهر به فرانكو، ويعيش فى هذه البلدة الواقعة فى غرب إسبانيا نحو 2500 مواطن.

وبعدما مُنى حزب فوكس اليمينى المتطرف بالهزيمة فى انتخابات محلية، يوم الأحد، أبلغ فرانثيسكو مورينو رئيس البلدية الاشتراكى الجديد "رويترز"، بأن كل ما يرمز لفرانكو سيتم إزالته من المشهد العام.

وقال مورينو لـ"رويترز"، عبر الهاتف، "هذا هو أول إجراء يتعين علينا القيام به، تغيير الاسم ومحو آثار فرانكو حتى يتسنى لبلدتنا الحصول على تمويل"، وكان رئيس البلدية السابق تحدى قانونا صدر فى عام 2007 بإزالة كل ما يرمز لفرانكو، مما أدى لقطع التمويل الذى كان يوجه إلى البلدة.

وتولى فرانكو السلطة فى إسبانيا فى الفترة بين عامى 1939 و 1975، وقتل وسجن عشرات الآلاف فى حملة على معارضيه، فيما لقى ما يصل إلى نصف مليون شخص من المقاتلين والمدنيين حتفهم فى حرب مع الجمهوريين اليساريين.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. المرشحون فى الانتخابات الإسبانية يدلون بأصواتهم.. وتوقعات كبيرة بفوز سانتشيز

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

سى إن إن: الفائز فى الانتخابات الاسبانية عليه التركيز على الاقتصاد

فرانثيسكو فرانكو

تغيير اسم بلدة اسبانية

حزب فوكس اليمينى

الانتخابات فى اسبانيا

اليمين المتطرف فى اسبانيا

اخبار عالمية

اخبار العالم

اخبار اسبانيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

الرجوع الى أعلى الصفحة