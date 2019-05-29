بريطانيا ومصر توقعان اتفاقا للمشاركة فى تصنيع فلاتر هواء لمحطات الطاقة

كتبت رباب فتحى

وقعت وزارة الإنتاج الحربى وشركة أدفانسد إنجنيرنج سوليوشنز، مذكرة تفاهم مع شركة التصنيع البريطانية (مايكرو - مش)، للمشاركة فى إنتاج فلاتر هواء لتوربينات الغاز بمحطات الطاقة المصرية، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وبحسب مذكرة التفاهم فمن المقرر أن تُباع الفلاتر المُنتجة فى السوق المصرية، مع إمكانية التوسع فى البلدان الأفريقية الأخرى. وقال جيمس أندروود، العضو المنتدب لشركة "مايكرو - مش": "إن مايكرو مش متحمسة جدًا لفرصة الدخول فى مشروع مشترك مع وزارة الإنتاج الحربى بهدف مُحدّد هو تصنيع مرشحات الهواء لتوربينات الغاز. وجنبا إلى جنب مع شركائنا فى المبيعات فى أدفانسد إنجنيرنج سوليوشنز، فإننا نتطلّع إلى أن نكون قادرين على توفير فلاتر الهواء التى تحمل علامة يوروفلتر الخاصة بنا مباشرة من منشأة التصنيع المحلية لدينا فى القاهرة، لخدمة محطات الطاقة التى تعمل بالغاز فى الأسواق المصرية وشمال أفريقيا".

وقال السفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز: "ستُتيح مذكرة التفاهم تلك لشركة مايكرو- مش، وهى شركة بريطانية رائدة، تبادل الخبرة فى التصنيع وجلب التكنولوجيا المبتكرة إلى مصر. وإننى أتطلّع إلى رؤية تعاون أعمق بين بلدينا فى القطاعات التى تُوظّف مزيدا من المصريين وتوسّع نطاق الصادرات الإقليمية لمصر".