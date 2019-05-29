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بالصور.. حل مشكلة ترعة الناوية بالغربية بعد انسداد المغذى الخاص بها

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:29 ص
بالصور.. حل مشكلة ترعة الناوية بالغربية بعد انسداد المغذى الخاص بها ترعة الناوية بالغربية
كتبت أسماء نصار
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أكدت الإدارة العامة لرى زفتى أنه تم حل مشكلة ترعة الناوية الاخذة من ترعه النزهة بعد حدوث انسداد بالمغذى الخاص بها،  وتنفيذ 13 قرار إزالة على ترعة الساحل بزفتى، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية والتى تتسبب فى إعاقة حركة سريان المياه.

ورفعت الحكومة حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الزراعات الصيفية، و تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، و تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.

كما تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات.

وكانت مصلحة الرى قد أكدت أنه تم اعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية والتى تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز وساهم ذلك فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية، فيما تم تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية  وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.

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مياه الرى

ترعة

التعديات على المجارى المائية

زفتى


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