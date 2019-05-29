بالأسماء.. أوقاف البحر الأحمر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرأن الكريم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، عن نتيجة مسابقة القرأن الكريم الكبرى على مستوى المحافظة، والتى أقيمت تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقال الشيخ جمال عواد، مدير عام الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الفائزين فى مسابقة القرأن الكريم الكبرى بالمحافظة، 130 من المشاركين فى المسابقة، بينهم 15 فى المركز الأول وهم حفظة القرأن كاملاً، والمركز الثانى 15 وهم حفظة ثلاث أرباع القرأن، والمستوى الثالث 20 نصف القرأن، والمستوى الرابع ربع القرأن وهم 80 .



أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم



أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم



أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم



أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم