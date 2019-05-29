سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء.. أوقاف البحر الأحمر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرأن الكريم

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:25 ص
بالأسماء.. أوقاف البحر الأحمر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرأن الكريم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، عن نتيجة مسابقة القرأن الكريم الكبرى على مستوى المحافظة، والتى أقيمت تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقال الشيخ جمال عواد، مدير عام الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الفائزين فى مسابقة القرأن الكريم الكبرى بالمحافظة، 130 من المشاركين فى المسابقة، بينهم 15 فى المركز الأول وهم حفظة القرأن كاملاً، والمركز الثانى 15 وهم حفظة ثلاث أرباع القرأن، والمستوى الثالث 20 نصف القرأن، والمستوى الرابع ربع القرأن وهم 80 .

 

أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (1)
أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (2)
أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (3)
أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (4)
أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (5)
أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشهد حفل تخريج طلاب المدارس القرآنية

"أوقاف مطروح" تحدد 83 ساحة لاستقبال المصلين فى عيد الفطر المبارك

صور .. مديرية أوقاف الفيوم تكرم حفظة القرآن الكريم

بالأسماء .. تعرف على مساجد الإعتكاف بمديرية أوقاف الفيوم

أوقاف الوادى الجديد تخصص 72 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

مسابقة القران الكريم الكبرى بالبحر الاحمر

اوقاف البحر الاحمر

البحر الاحمر

وكيل اوقاف البحر الاحمر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة