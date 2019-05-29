باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوى عند الحدود الهندية حتى 14 يونيو

رويترز

قال مسؤول بالطيران المدني اليوم الأربعاء إن المجال الجوي الباكستانى على الحدود الشرقية مع الهند سيظل مغلقا حتى 14 يونيو، فى أحدث تمديد بعد مواجهة بين البلدين.

وأغلقت باكستان مجالها الجوى فى فبراير بعد هجوم انتحارى نفذته جماعة متشددة متمركزة فى باكستان فى الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير مما دفع البلدان إلى تبادل القصف الجوى.

واضطرت طائرات أجنبية تستخدم المجال الجوى إلى تحويل مسارها وهو ما زاد من تكلفة الرحلات. وأثر الإغلاق فى الأساس على الرحلات القادمة من أوروبا إلى منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدنية الباكستانية لرويترز "الإغلاق سيستمر حتى 14 يونيو" دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.