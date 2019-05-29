انطلاق 24 رحلة جوية لمصر للطيران والخطوط السعودية تقل 5500 معتمر

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، بأنه من المقرر أن تنظم الشركة الوطنية 14 رحلة جوية من مبنى الرحلات الموسمية لنقل 3500 معتمر إلى الأراضى المقدسة، بواقع 9 رحلات إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة، بينما تنظم الخطوط السعودية 10 رحلات من مبنى الركاب رقم 2 الجديد، بواقع 8 رحلات إلى جدة ورحلتين إلى المدينة المنورة، لنقل 2000 معتمر.