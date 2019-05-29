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انطلاق 24 رحلة جوية لمصر للطيران والخطوط السعودية تقل 5500 معتمر

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:35 م
انطلاق 24 رحلة جوية لمصر للطيران والخطوط السعودية تقل 5500 معتمر مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، انطلاق 24 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة، تنظمها شركتا مصر الطيران والخطوط الجوية السعودية، لنقل 5500 معتمر لأداء مناسك العمرة فى آخر أيام شهر رمضان.
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، بأنه من المقرر أن تنظم الشركة الوطنية 14 رحلة جوية من مبنى الرحلات الموسمية لنقل 3500 معتمر إلى الأراضى المقدسة، بواقع 9 رحلات إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة، بينما تنظم الخطوط السعودية 10 رحلات من مبنى الركاب رقم 2 الجديد، بواقع 8 رحلات إلى جدة ورحلتين إلى المدينة المنورة، لنقل 2000 معتمر.
 
 
 
 

 


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مطار القاهرة

الخطوط السعودية

الأراضي المقدسة

اعداد المعتمرين المصريين


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