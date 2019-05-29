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انخفاض أسهم أوروبا بعد تلميح الصين باستخدام المعادن النادرة في نزاع مع أمريكا

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:23 ص
انخفاض أسهم أوروبا بعد تلميح الصين باستخدام المعادن النادرة في نزاع مع أمريكا أسهم _ أرشيفية
رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي حذرت فيه صحف صينية من أن بكين مستعدة لاستغلال إمداداتها من المعادن النادرة في نزاع تجاري مرير على نحو متزايد مع الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين الخائفين صوب الملاذات الآمنة عالميا.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % مع نزول المؤشر داكس الألماني، الشديد التأثر بأنباء التجارة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1%  و1.2%.

وتسبب القلق بشأن تباطؤ النمو، النابع من المخاوف بشأن استمرار الحرب التجارية، في وضع المؤشر الأوروبي على مسار تسجيل أول هبوط شهري هذا العام.

وتلقى مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين الأوروبيين أكبر صدمة جراء العزوف عن المخاطرة، إذ انخفضا 1% و1.7%، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا بفعل نزول أسهم شركات أشباه الموصلات.

كما انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.3 % في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات متضررة من نزاع إيطاليا بشأن ميزانيتها مع الاتحاد الأوروبي.

وتصدر سهم بروسيبين سات قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 ليقفز 12% بعد أن أعلنت ميدياست الإيطالية أنها اشترت 9.6% من رأسمال شركة التلفزيون الألمانية، وزادت أسهم ميدياست ما يزيد عن 2%.


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