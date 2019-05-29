انتهاء قبول تظلمات المتقدمين لأعمال امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تنهى لجان الإدارة اليوم الأربعاء قبول اعتذارات غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة، بعد استمرار تلقى الطلبات ثلاثة أيام منذ الإثنين الماضى وفق القواعد المنظمة للعمل فى الامتحانات وقبول الاعتذار.

وقالت مصادر لـ" اليوم السابع"، إن لجان الإدارة تلقت آلاف الطلبات من المعلمين غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة ولكن أقل من العام الماضى، حيث سجلت نسبة الاعتذارات هذا العام معدلات متوسطة وليست كثيرة مثل السنوات السابقة.

وأوضحت المصادر أن سبب ضعف نسبة الإعتذارات هذا العام هو أن الامتحانات تبدأ بعد انتهاء شهر رمضان على عكس العام الماضى، وبالتالى كانت الأعداد قليلة.

وكانت لجنة الثانوية العامة حدد الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى لقبول تظلمات المعلمين حيث حددت 27 لجنة لاستقبال طلبات المعلمين.