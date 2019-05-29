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انتقادات إيطالية لتصريحات وزير الداخلية عن غزو المهاجرين للبلاد

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:08 م
انتقادات إيطالية لتصريحات وزير الداخلية عن غزو المهاجرين للبلاد وزير الداخلية ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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قال سياسى إيطالى إن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، أفزع الإيطاليين بغزو لا وجود له من جانب المهاجرين، معتبرا أن الحديث عن الأمر يتضمن قدرا كم التضخيم.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد أضاف رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق إنريكو ليتا، أن "مشكلة الهجرة ليس ما يقوله سالفينى"، بل "مشكلة الشباب الإيطاليين الذين يغادرون البلاد بعشرات الآلاف".

وخلص القيادى فى الحزب الديمقراطى إلى أن "هذه هى أزمة الهجرة الحقيقية، التى يجب الاهتمام بها بدلاً من إخبار الإيطاليين عن غزو لا وجود له، وفعل كل شىء لتخويف الإيطاليين لأجل كسب الأصوات".


 

 


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