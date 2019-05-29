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انتحار سيدة من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى أسيوط

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:50 ص
انتحار سيدة من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى أسيوط انتحار سيدة - ارشيفية
أسيوط-هيثم البدري
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انتحرت سيدة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية وتم نقلها لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد وصول بلاغ لقسم شرطة منفلوط بوقوع حادث انتحار لسيدة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع وبالانتقال تبين مصرع سيدة فى العقد الرابع من عمرها وتبين من التحريات الأولية حدوث خلافات أسرية وتم نقل الجثة لمشرحة منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.


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