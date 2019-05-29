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اليوم السابع تتضامن مع تايم سبورت ضد تعسف أحمد مجاهد وتعلق نشر أخبار اتحاد الكرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:02 م
اليوم السابع تتضامن مع تايم سبورت ضد تعسف أحمد مجاهد وتعلق نشر أخبار اتحاد الكرة اليوم السابع
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أعلنت "اليوم السابع" فى بيان لها تضامنها الكامل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة تايم سبورت بعد منع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى، رغم حصول فريق التصوير على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة.

وتؤكد "اليوم السابع" رفضها لممارسات أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة وما اتخذه من  إجراءات متعسفة ضد فريق قناة تايم سبورت، ومنعه من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا والعالم

و"اليوم السابع" إذ ترفض أى تعنت أو تعسف أو إساءة لاستغلال السلطة بما يعود بالضرر على المصالح الوطنية ، فإنها تتساءل عن الدور الغريب الذى يلعبه أحمد مجاهد بمنعه تصوير ستاد الدفاع الجوى لاستكمال مشروع تصوير ستادات البطولة وفق آحدث التقنيات العالمية ، خدمة للجمهور المصرى العظيم ، وما هى الأطراف التى تدعم أحمد مجاهد على حساب المصالح الوطنية العليا؟ وهل يعلم اتحاد الكرة أن عضو مجلس إدارته يسعى بتصرفاته الغامضة والخارجة عن مقتضيات الواجب الوطنى على تدمير الجهود المخلصة لإخراج البطولة فى أبهى صورة ممكنة

وإزاء هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة تعلن اليوم السابع تعليق نشر أخبار اتحاد الكرة حتى توضيح موقف عضو الاتحاد من تصوير ستاد الدفاع الجوى.

 


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